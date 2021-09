Pioli: “La squadra deve essere consapevole, l’anno scorso dovevamo sperare in un miracolo”

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato il match di questa sera, che ha visto protagonisti Juventus e Milan. Le sue parole:

Sulla personalità della squadra: “Noi siamo venuti per vincere, ma abbiamo trovato una Juventus più precisa su certe cose, ma noi abbiamo provato a vincerla”

Su Rebic: “Io do sempre meriti, lui ha grandissima qualità e intensità, per noi è molto importante e gioca in tutti i ruoli, deve continuare così, ha tra le sue caratteristiche delle giocate importanti”

Sulla prestazione: “Innanzitutto non dobbiamo dire che abbiamo fatto una partita inferiore alle altre, dobbiamo tenere conto dell’avversaria che avevamo davanti. Non mancano le idee, lo spirito di squadra e le qualità”

Sui primi venti minuti e le difficoltà incontrate: “Abbiamo avuto difficolta in fase difensiva, ma soprattutto loro hanno lavorato molto bene in attacco, soprattutto sul lato di Tomori e Saelemaekers, che potevano lavorare meglio. Loro comunque hanno fatto ottime giocate e noi abbiamo concesso qualcosa”

Sul finale di gara e sulla coesione: “La squadra deve essere consapevole quest’anno, l’anno scorso dovevamo sperare di vincere queste partite, dovevamo quasi sperare in un miracolo, quest’anno invece noi ce le giochiamo. Ci tengo a sottolineare che oggi abbiamo giocato di tempo effettivo 48 minuti, per forza in Europa facciamo fatica”

Sui giocatori subentrati: “Sono felice perché sono ragazzi disponibili, che hanno qualità e lavorano tutta la settimana con dedizione e senso di appartenenza”