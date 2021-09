Probabile formazione contro lo Spezia: cambi importanti in attacco

Dopo che Pioli in conferenza stampa ha confermato il pieno recupero di Calabria e Giroud, tutto il pomeriggio è andato in scena il “toto formazione”. Il Milan è da qualche ora arrivato a La Spezia ed è di qualche minuto fa un’indiscrezione importante riguardo la formazione che Pioli manderà in campo domani pomeriggio.

Manuele Baiocchini, giornalista Sky, ha appena twittato quelle che potrebbero essere le scelte di Pioli. Si va verso due cambi in attacco: Daniel Maldini al posto di Leao e Olivier Giroud al centro dell’attacco. Ecco la probabile formazione:

Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim, D. Maldini; Giroud. All. Pioli