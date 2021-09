Questione stadi: la Camera apre ad un possibile aumento della capienza

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in breve tempo si comincerà seriamente a parlare di un nuovo aumento della capienza d’apertura degli stadi. Diversi partiti politici negli ultime ore hanno presentato emendamenti per la conversione in legge del decreto green pass bis, per passare dal 50 al 75 per cento negli stadi.

Sicuramente se ne discuterà nel prossimo consiglio nazionale del CONI; e in tal senso sono da segnalare le parole del presidente della FIB Gianni Petrucci: “Da questa scelta dipende la sopravvivenza di molte società sportive, che dall’avvio della pandemia registrano perdite enormi per l’assenza di pubblico”.

Un discorso vale anche per il calcio, visto che da giugno 2020 a maggio 2021 si è giocato sempre a porte chiuse. In questo modo, quindi, dai circa 38 mila attuali, San Siro potrebbe ospitare fino a 57 mila spettatori.