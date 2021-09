Retroscena Luis Alberto: ecco dove voleva andare quest’estate!

Il Milan ha inseguito a lungo Luis Alberto come erede di Hakan Calhanoglu sulla trequarti, ma senza successo.

Il fantasista spagnolo in estate aveva espresso alla dirigenza biancoceleste la sua volontà di cambiare aria, e il Milan voleva cogliere l’occasione di acquistare il centrocampista ex Liverpool.

Come se non bastasse, Tuttosport ha inoltre svelato un particolare retroscena estivo: Luis Alberto era davvero convinto di voler andare al Milan per sposare il progetto, ma Lotito glielo impedì a causa della richiesta di 50 milioni di euro per il suo cartellino, ritenuti troppi dal club rossonero.