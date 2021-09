Romagnoli a DAZN: “Io cerco sempre di dare il massimo, l’anno scorso ho fatto errori”

Alessio Romagnoli, al termine del match contro la Lazio, è così intervenuto ai microfoni di DAZN:

Sulla partita: “Oggi abbiamo fatto una partita perfetta contro una squadra forte”

Sul suo momento: “Io cerco sempre di dare il massimo sia in allenamento che in partita. L’anno scorso ho fatto un po’ di errori e l’importante è sapersi rialzare e cercare di rimediare. Io devo continuare a giocare al massimo quando sarà chiamato in causa e a mettere in difficoltà il mister”

Sul sogno scudetto: “È ancora molto presto. Siamo alla terza giornata e il campionato è lunghissimo. Godiamoci la partita di oggi e pensiamo a mercoledì”