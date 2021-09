Romagnoli via a parametro zero: accordo con una big italiana

Alessio Romagnoli ha perso il posto da titolare nel Milan di Pioli. Infatti il centrale sarebbe il principale indiziato a lasciare i rossoneri.

Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che probabilmente non verrà rinnovato con conseguente addio a parametro zero.

Su Romagnoli si era fatta spesso viva la Juventus, ma secondo la Repubblica, nelle ultime ore una nuova big italiana avrebbe avviato i contatti.

La Lazio di Sarri, secondo il quotidiano italiano, ha già bloccato il centrale rossonero. Sembra che il suo approdo a Roma sia ormai imminente.

Romagnoli, tifoso da sempre della Lazio, potrebbe diventare un calciatore biancoceleste, ma ad una sola condizione: dovrà ridursi l’ingaggio.