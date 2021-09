Ronaldo su Ibra: “Per lui gli anni non contano, è una roccia”

Ronaldo il Fenomeno ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di varie tematiche, tra cui il Milan.

Il brasiliano, che con i rossoneri ha messo a segno 9 gol in 20 partite, ha esaltato le qualità fisiche e tecniche di Zlatan Ibrahimović.

Ecco le sue parole sullo svedese:

«Ibra è fortissimo, gli anni per lui non contano e non valgono. È una roccia, ha un fisico da trentenne, non da quarantenne, garantirà i soliti risultati perché sa gestirsi come un super professionista. È venuto a trovarmi quest’estate nella mia casa delle vacanze a Ibiza. Una giornata fantastica, ci siamo divertiti, abbiamo parlato tanto, di calcio e di altro. È arrivato con la sua famiglia, con i suoi figli molto bravi»