Saelemaekers, primo traguardo in rossonero

Alexis Saelemaekers ieri è entrato dalla panchina e ha spaccato la partita.

Il belga ha costantemente creato la superiorità numerica. Nell’azione del vantaggio di Brahim, è lui a dare il via alla manovra puntando l’uomo e scaricando su Bennacer.

Sul raddoppio di Theo, si è reso assoluto protagonista con un tunnel su Caldara e una apertura illuminante per il francese che stava accorrendo.

Tutto questo in occasione della sua 50esima presenza in serie A con la maglia rossonera.

In estate si è molto parlato del bisogno di una nuova ala destra, chissà che Saelemaekers non possa far ricredere i più scettici: è lui il titolare a destra nel tridente, ed è una pedina fondamentale per l’equilibrio del Milan di Pioli.