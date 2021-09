Shevchenko su Juventus-Milan: “I rossoneri sono favoriti, vi spiego perché”

A due giorni dal big match di campionato tra Juventus e Milan, Andriy Shevchenko è intervenuto sul canale YouTube della Lega Serie A. L’ex leggenda rossonera ha parlato delle sue sensazioni sulle due squadre:

“Milan e Juventus sono due grandi squadre, è una grande rivalità. Io direi che probabilmente sono le due squadre italiane più seguite in tutto il mondo. Quest’anno sono partite in modo diverso. Il Milan è una squadra in crescita: l’arrivo di Giroud, Ibra che sta bene, Leao in crescita, in difesa i rossoneri sono solidi. La Juventus non è partita benissimo, è in una fase di transizione, deve ancora trovare la formazione migliore, ma ha giocatori importanti. Allegri è un grandissimo allenatore, ha un’esperienza importante nel calcio mondiale. Sta trovando l’equilibrio che porterà loro a vincere le partite. Il Milan in questo momento è sicuramente favorito, ha trovato un equilibrio giusto. Ha fatto una campagna acquisti che ha cambiato la squadra. Sta bene e si è visto“.