SM – La situazione relativa al recupero degli infortunati: Florenzi verrà operato

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, arrivano buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda il recupero di Messias e Kjaer che, da domenica, torneranno a disposizione di mister Pioli. Anche Brahim Diaz, sostituito nel secondo tempo di Milan – Atletico Madrid, domenica verrà convocato regolarmente.



Florenzi Milan Infortunati

Buone notizie anche per quanto riguarda il recupero di Ibrahimovic (sta meglio, ma nom verrà convocato), Krunic e Bakayoko, i quali sono usciti dall’area medica e sono in fase di riatletizzazione. Diverso invece il discorso per Alessandro Florenzi che, dopo il consulto di oggi, dovrà essere operato domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. Si aspettano ulteriori dettagli.