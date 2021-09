Solo panchina per i rossoneri impegnati con le loro nazionali

Nessun minuto giocato dai rossoneri nelle partite di stasera delle rispettive nazionali, valide per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022.

Theo Hernandez non è sceso in campo nel match giocato dalla Francia contro l’Ucraina, terminato con il secondo pareggio consecutivo per i transalpini. Stessa sorte per Maignan, riserva del più esperto Lloris.

Turno di riposo invece per Simon Kjaer con la sua Danimarca, vittoriosa di misura sulla Isole Far Oer.