Theo Hernandez scherza in conferenza: “Ecco cosa farò a mio fratello”

Meglio tardi che mai. Theo Hernandez è stato finalmente convocato con la nazionale francese. In questi anni al Milan, le splendide prestazioni non sono state abbastanza per convincere il Ct Dechamps.

Questa volta, complici i risultati negativi della squadra e l’infortunio del fratello, Theo Hernandez è riuscito ad ottenere una maglia da titolare con la sua nazionale. Proprio del rapporto con il fratello, asse portante della difesa della Francia da tempo, ne ha parlato proprio nell’ultima conferenza scherzando anche sulla possibilità che Lucas possa perdere il posto a suo favore.

Ecco le sue parole di Theo Hernandez: “A volte ridiamo sul fatto che gli ruberò il posto. Queste sono cose da fratelli. Ognuno ha le sue qualità: potrei essere più veloce, ma tutto dipende dall’allenatore. È mio fratello, gli voglio molto bene, mi sarebbe piaciuto che fosse qui e spero che saremo insieme la prossima volta”.