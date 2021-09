Thiago Motta avverte il Milan in conferenza stampa: “Sappiamo come colpirli”

Il tecnico dello Spezia, l’ex Inter Thiago Motta, alla vigilia del match contro il Milan, è pronto ad affrontare Tonali e compagni senza paura. Dopo l’ottima prova contro la Juventus, Thiago Motta è conscio delle qualità della propria squadra e ha le idee chiare su come poter far male al Milan: “Ci sono momenti nella partita in cui dobbiamo stare insieme per non lasciare spazi e dare opportunità agli avversari, specie a Juve e Milan, che possono trovare spazi tra le linee. Dobbiamo difendere bene, recuperare il pallone e ripartire in contropiede, una cosa che è una nostra forza in più”.

Cosa si aspetta dalla partita di domani e dai rossoneri di Pioli: “Mi aspetto il miglior Milan possibile. Sono una grandissima squadra con un grande allenatore, stanno dimostrando dall’inizio della stagione sia in campionato che in Champions, dove contro un Liverpool fantastico hanno fatto una grande partita. Mi aspetto il miglior Milan possibile, sta a noi lavorare e cercare di portare certi momenti a nostro favore, nelle difficoltà che possa avere il Milan. Dobbiamo approfittarne e portare la gara dalla nostra parte”.