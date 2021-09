Tomori: “Al Milan è in corso una ricostruzione. Pioli? Mi vuole così”

Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato un’intervista a FourFourTwo. Queste le sue dichiarazioni.

INTERESSE MILAN – “Quando ho sentito per la prima volta che mi volevano, ero molto felice. Il mio agente mi ha detto che Paolo Maldini si era messo in contatto e mi aveva chiesto se fossi interessato e, ovviamente, lo ero. Non ero sorpreso, ero lusingato. Ero entusiasta di venire a Milano“.

ESSERE AL MILAN – “Tutti sanno che il Milan era ed è tuttora un grande club con una storia altrettanto grande: ha vinto sette Champions League, che è il secondo record della competizione. Ora penso che ci sia una ricostruzione in corso: abbiamo una squadra giovane ma anche molti giocatori esperti che hanno vinto titoli e giocato in Champions League. È da un po’ che il Milan era assente in questa competizione, quindi per noi tornare, e per me far parte della squadra, è fantastico. L’atmosfera è incredibile e tutti non vedono l’ora di mostrare cosa possiamo fare in questa stagione“.

PIOLI – “Vuole che sia aggressivo e mi aiuta nel posizionamento. Cerca di parlarmi inglese quando può, ma ora il mio italiano sta migliorando, il che aiuta… notevolmente“.

LINGUA ITALIANA – “In realtà abbastanza bene, ora capisco praticamente tutto. Alcune parole possono essere più impegnative, ma la fase successiva è cercare di parlare come faccio io con l’inglese…“.