UEFA – I tifosi tornano allo stadio in trasferta: il comunicato

L’UEFA ha annunciato un’importante novità attesa da tutti i tifosi. È ufficiale, infatti, la rimozione del divieto di trasferta per i tifosi, precedentemente previsto dal protocollo “Return to Play”:

“Non esteso il divieto per i tifosi in trasferta di assistere alle partite delle competizioni UEFA; la decisione rimane soggetta a eventuali requisiti imposti dalle autorità nazionali/locali competenti. […] Per quanto riguarda i princìpi operativi, le modifiche approvate sono state proposte a seguito delle esperienze raccolte in oltre 2.000 partite di competizioni UEFA giocate con successo“.

I tifosi ospiti potranno dunque tornare allo stadio per le partite delle competizioni UEFA con effetto immediato.