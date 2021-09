Un attacco da ridisegnare: Pioli pronto alle sorprese

Il rientro dopo la sosta per le Nazionali vedrà il Milan impegnato in un trittico di partite molto impegnative. In campionato affronterà a San Siro la Lazio e la domenica successiva andrà a far visita alla Juventus. Nella settimana tra i due match l’esordio in Champions all’Anfield contro il Liverpool.

Pioli arriva al trittico di partite con la quasi sicura defezione di Giroud causa covid ma i rientri dai rispettivi infortuni di Kessie e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, rasserenano l’orizzonte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, contro la Lazio e forse anche a Liverpool , al centro dell’attacco il favorito sarebbe Rebic. Però Ibra scalpita e si sente pronto a rientrare subito in campo. E non è la sola sorpresa. Pioli starebbe apprezzando le doti di Messias e anche il brasiliano sogna l’esordio con la nuova maglia.

Un reparto, quello d’attacco, che dovrà essere reinventato da mister Pioli ma occhio alle sorprese.