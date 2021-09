Ormai manca davvero poco al ritorno del Milan in Champions League. Sette anni dopo l’eliminazione patita dall’Atlético Madrid agli ottavi di finale, i rossoneri sono pronti a rivivere grandi notti europee.

Il girone B ne regalerà di diverse al Diavolo a partire da domani. Difatti, alle ore 21:00 la squadra, allenata da Stefano Pioli, scenderà in campo all’Anfield Road per giocare contro il Liverpool di Jürgen Klopp. Sarà una partita senz’altro complicata per il Milan, ma le voci fuori dal campo provano a trascinarlo all’impresa.

Tra queste emerge, in particolare, quella di Kaká. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex fuoriclasse, nonché pallone d’oro 2007, ha indicato nel divertimento la chiave per non soccombere dinanzi ai Reds; un divertimento che solo Anfield può concedere.

Ecco l’estratto delle sue parole, riportato come taglio medio nella prima pagina de La Rosea: “Milan, Anfield è l’ideale. Lì puoi divertirti a crescere“.