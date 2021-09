Verso Milan-Atletico Madrid: la scelta di Pioli su Giroud

Vigilia molto importante in casa Milan. I rossoneri sono attesi domani da un match molto complicato contro un Atletico Madrid che vorrà sicuramente riscattarsi dopo il pareggio ottenuto in casa con il Porto. D’altro canto anche i rossoneri sono chiamati a smuovere la classifica dopo la sconfitta ad Anfield contro il Liverpool.

Pioli ritrova molti uomini rispetto al match di campionato contro lo Spezia. Tornano infatti a disposizione Florenzi, Kjaer e Calabria, con quest’ultimo che partirà dal primo minuto, mentre per il danese è ancora vivo il ballottaggio con Romagnoli. Nulla da fare invece per Zlatan Ibrahimović che con ogni probabilità tornerà dopo la sosta.

A completare la difesa, davanti a Maignan, ci saranno i soliti Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo sarà Bennacer ad accomodarsi in panchina in favore di Tonali e Kessiè. Sulla trequarti ci saranno i soliti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, mentre per il ruolo di punta il favorito è Rebic, con Giroud che dovrebbe partire dalla panchina.

Probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ante Rebic.