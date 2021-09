Verso Milan-Lazio, Sarri dovrà fare a meno di lui

Il Milan dopo la sosta per le nazionali avrà un periodo di partite complicate da affrontare. Dovrà infatti vedersela con Lazio e Juventus nei match valevoli per la Serie A e in mezzo ci sarà il debutto in Champions League ad Anfield contro il Liverpool.

Il prossimo avversario sarà la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri che, come riportato da Sky Sport, dovrà fare a meno di uno dei suoi punti cardine.

Si tratta di Manuel Lazzari che, a causa di un infortunio, è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale italiana e non sarà disponibile nemmeno per il match di San Siro.