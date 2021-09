Verso Spezia-Milan: la curiosa coincidenza per Daniel Maldini

Oggi alle 15 sarà Spezia-Milan ad aprire la giornata 6 di Serie A. Visto il calendario serrato, Stefano Pioli opererà un turnover; e Daniel Maldini è il favorito per offrire un turno di riposo a Brahim Diaz, dopo che il tecnico lo ha provato in allenamento.

Se così sarà, Daniel Maldini esordirà per la prima volta dal 1′ in campionato. Tanta pressione, certo, ma anche la sensazione che possa dare il suo buon contributo, perché le qualità ci sono.

Come evidenziato da Calciomercato.com, oggi è speciale anche per un altro motivo: Infatti, Paolo Maldini ha fatto il suo ultimo start (e ultima apparizione) per il Milan (31 maggio 2009) esattamente 4500 giorni fa. Un altro tocco di romanticismo per quella che si appresta ad essere una gara a dir poco particolare per il “figlio di Paolo”.