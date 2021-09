Calciomercato Milan: Vlahovic, la mossa di Commisso

Il Milan monitora con grande attenzione diversi profili da provare a prendere nelle prossime sessioni di calciomercato.

Nel reparto avanzato, i rossoneri al momento possono contare su due giocatori di grande esperienza come Ibra e Giroud e su un giovane di prospettiva come Pellegri.

Il nome di Dusan Vlahovic, però, affascina e stuzzica la dirigenza rossonera.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso, il Presidente della Viola, avrebbe fatto passi in avanti sulla questione rinnovo.

Ecco quanto proposto dall’italo-americano a Vlahovic:

Aumento di ingaggio per firmare fino al 2025. Da 700/800 mila euro attuali ai 4 milioni proposti, per un totale di 16 milioni in quattro anni (forse con i bonus 18). Ingaggio quintuplicato e una clausola rescissoria dai 70 agli 80 milioni di euro.

Proposta fatta, bisogna attendere il riscontro.

Il Milan, e non solo, è alla finestra.