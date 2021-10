A Bologna Pioli fa 100 panchine col Milan: vicino il prossimo traguardo

Quella di oggi sarà una serata speciale per Stefano Pioli: infatti, il mister emiliano toccherà la sua panchina numero 100 con il Milan; e, in riferimento a ciò, come La Gazzetta dello Sport sottolinea come Pioli arriverà a prendere Englebert Koenig, mister del Milan tra il 1928 e il 1931.

Pioli 100 traguardo

Ma un altro traguardo comincia ad intravedersi. Traguardo che sarà realtà verso la primavera, quando Pioli potrà raggiungere e scavalcare le 125 panchine di Alberto Zaccheroni, entrando così nella top 10 degli allenatori più presenti nella storia del Milan.

Sino ad oggi, i numeri del Milan sotto la guida di Pioli sono i seguenti: 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte. In totale, 184 gol segnati e 112 subiti.