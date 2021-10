Accordo raggiunto con l’attaccante: dal Brasile confermano!

Yuri Alberto, attaccante classe 2001 dell’Internacional di Porto Alegre, avrebbe raggiunto un accordo con il Milan. Stesso club di provenienza e stesso prospetto di talento, i rossoneri provano a ripercorrere lo stesso affare Pato. Attaccante di talento, dotato di tecnica e velocità. Strutturato fisicamente, può ricoprire tutti i ruoli in attacco giocando come prima punta o come spalla a un centravanti.

Yuri Alberto

Questa mattina dal Brasile è arrivata la notizia: il Milan e Yuri Alberto avrebbero raggiunto un accordo verbale per il trasferimento in rossonero. C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Nonostante l’iniziale richiesta di 80 milioni per la clausola rescissoria, la volontà del club brasiliano è quella di incassare non meno di 20 milioni. La distanza è ampia perchè al Milan, al momento, non andrebbe oltre i 10 milioni di offerta.