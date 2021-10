Forse qualche tifoso se l’è scordato, ma, tra i tanti colpi estivi della dirigenza, c’è anche Yacine Adli. Otto milioni per il talento in forza al Bordeaux, che è rimasto ancora un anno in Francia per poter completare la sua crescita. Pioli e tutta la dirigenza hanno deciso di fare questa mossa per permettergli di esprimersi in continuità. Adli, infatti, sta continuando a stupire gli addetti ai lavori.

Adli Milan Bordeaux

Nella giornata di oggi, infatti, il Bordeaux ha vinto 3-2 contro il Reims in rimonta. Adli ha siglato il momentaneo 1-2 che ha dato il là per la rimonta. Grazie a questa vittoria, i girondini respirano e abbandonano, per il momento, la zona retrocessione.