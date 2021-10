Atalanta-Milan: possibili due recuperi per Gasperini

Mancano meno di quarantotto ore al big match della giornata 7 di Serie A. Atalanta-Milan farà capire ad entrambe le squadre a che punto siano nel percorso di crescita stagionale.

Se il Milan deve far fronte a varie assenze, tra cui quelle di Ibrahimovic e Florenzi, anche l’Atalanta non se la passa meglio.

Recuperi Toloi Demiral

Massimiliano Nebuloni, corrispondente di SkySport per l’Atalanta, ha fornito distribuito alcune novità sul probabile undici della Dea contro il Milan, in diretta da Zingonia. Seppur in dubbio, alla fine dovrebbero esserci i recuperi sia di Toloi che di Demiral, usciti malconci contro lo Young Boys in Champions League: se ne saprà di più dopo la conferenza di Gasperini. Muriel c’è, Gosens no.