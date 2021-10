Bologna-Milan: Mihajlovic studia la mossa a sorpresa!

Archiviata la brutta sconfitta in casa del Porto, per il Milan è arrivato il momento di pensare nuovamente al campionato.

Sabato sera i rossoneri saranno accolti al Dall’Ara dal Bologna di Sinisa Mihajlovic, per una sfida che si prospetta molto complicata.

Il Bologna ufficializza Viola: potrebbe esserci sabato

Proprio poche ore fa, lo stesso Bologna ha ufficializzato l’acquisto di Nicolas Viola a parametro zero.

Il centrocampista ex Benevento potrebbe essere dunque già essere della partita sabato sera contro il Milan. Un’arma in più per Sinisa Mihajlovic.