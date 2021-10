Bologna-Milan, Pioli prepara una mini rivoluzione!

Contro il Porto, in Champions League, il Milan è crollato. Una prestazione insufficiente figlia anche delle troppe assenze.

Pioli però contro il Bologna potrà recuperare diversi elementi fondamentali. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarà una mini rivoluzione.

Bologna Milan Pioli

Ibra sarà probabilmente titolare al Dall’Ara. Così come Rebic, che in Champions è mancato tanto al Milan. Rientra Kessiè dopo la squalifica di coppa.

Per quanto riguarda i positivi al Covid dipenderà tutto dall’esito dei tamponi. Per Theo oggi scatta il decimo giorno mentre per Brahim Diaz nulla da fare, potrebbe rientrare lunedì.

Mini rivoluzione contro il Bologna. Rientrano tanti titolarissimi, Stefano Pioli è pronto a schierare la formazione migliore.