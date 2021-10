Bologna-Milan, Pioli vicino ad un importante traguardo

Pochi giorni dopo il suo cinquantanovesimo compleanno, Stefano Pioli si prepara a tagliare un importante traguardo in carriera.

Quella contro il Bologna sarà infatti la sua panchina numero 100 in rossonero, che il tecnico festeggerà anche in ottica del prolungamento del suo contratto, di cui discuterà col club nelle prossime settimane.

Milan, Pioli, Serie A

IL PUNTO SUL RINNOVO

Come ricorda il quotidiano Tuttosport, sotto la gestione Pioli il Milan ha avuto un’evoluzione costante, che ha permesso di lottare per i primi posti della classifica e che non ha mai messo in discussione la sua stessa permanenza.

Nonostante il cammino del club in Champions sia a rischio, la società non ha dubbi: l’intenzione, infatti, è quella di proporre al tecnico un’opzione di rinnovo unilaterale per un’altra stagione.

Di fatto, però, si starebbe pensando di lavorare anche sulla possibilità di puntare ad un biennale con opzione per il terzo anno.