Il giovane bomber ancora in gol: il Milan studia l’operazione

È il nome del momento. Lorenzo Lucca sta attirando gli occhi dei principali top club italiani a suon di grandi prestazioni in Serie B.

7 gol in 11 presenze stagionali per il giocatore, che con la maglia del Pisa sembra non avere intenzione di fermarsi.

Per il classe 2000 è arrivato anche il gol con la maglia della Nazionale Under 21, a dimostrare ancora una volta il feeling col gol.

Il Milan vuole Lucca, ma potrebbe scatenarsi un’asta

bomber, Milan, gol

Anche il Milan ha messo gli occhi sul giovane attaccante, e potrebbe avanzare una prima offerta già nel mercato di gennaio.

Ora però è il Pisa ad avere il coltello dalla parte del manico, e potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per lui.