Dopo l’annuncio della positività al tampone di oggi, Brahim Diaz ha voluto rassicurare i propri tifosi con un messaggio sulle sue storie Instagram.

Il 10 rossonero scrive:

“Sono isolato in casa dopo essere risultato positivo al coronavirus.

fortunatamente sto bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso devo tifare per la squadra da qui per qualche giorno”