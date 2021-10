Calciomercato, il presidente del Lille apre alla cessione di un big: le parole

Il calciomercato del Milan è in fermento. A renderlo movimentato ci ha pensato il presidente del Lille, Olivier Letang, che ha illustrato la situazione, legata a un suo gioiello.

Il numero uno del club campione di Francia in carica, infatti, ha parlato di Renato Sanches, centrocampista in scadenza di contratto con il Lille nel 2023.

Renato Sanches, Milan, calciomercato

Intervistato da BFM Lille, Letang ha dichiarato che il centrocampista portoghese potrebbe andare via in caso di una congrua offerta da parte di una big (Il Lille chiede una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro). Milan, Juventus, Roma, in Italia, e Liverpool, in Inghilterra sono avvisate. Ecco le parole:

“Se dovesse arrivare l’offerta di un grande club Renato Sanches potrebbe partire. Per adesso è felice qui, ma vedremo cosa accadrà. Siamo contenti di lui, abbiamo visto cosa a fare“.