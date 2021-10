Calciomercato Milan, occhi puntati su un altro giocatore del Real Madrid

Siamo solo a ottobre, un periodo relativamente tranquillo per imbastire qualsiasi trattativa; ma il calciomercato del Milan è già in fermento in vista di gennaio.

La dirigenza rossonera è al lavoro per cogliere delle opportunità in grado di migliorare il parco giocatori: quell’occasione che il Diavolo sta cercando potrebbe provenire da Madrid, sponda Real.

Asensio Real Madrid Milan

La società milanista avrebbe messo gli occhi su Marcos Asensio. Secondo Fichajes.net, malgrado i blancos non vogliano cedere il jolly offensivo madridista, che, a sua volta, non avrebbe intenzione di lasciare la capitale spagnola, il sacrificio può divenire realtà per due circostanze; in primis, il giocatore sta facendo fatica a trovare spazio nell’undici, guidato da Ancelotti; inoltre, una sua cessione porterebbe soldi “freschi” da poter reinvestire su alcuni super colpi estivi.

Il Milan conosce benissimo questi due aspetti, specie il secondo. E in virtù di ciò, oltre che degli ottimi rapporti in essere con il club madrileno, l’interesse potrebbe sfociare in una trattativa vera e propria.

Attenzione alla concorrenza, però: sull’iberico ci sono sia la Juventus, sia l’Arsenal