Calciomercato Milan: rossoneri interessati a un bomber della Premier League

Il Milan sta già pensando al calcomercato e uno dei reparti che verrà sicuramente rinforzato sarà quello che riguarda l’attacco.

Infatti, i frequenti infortuni di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, hanno convinto la dirigenza rossonera a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo attaccante.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato proprosto il cartellino di Alexandre Lacazette, attaccante francese classe 1991 attualemnte in forza all’Arsenal.

Ormai il giocatore non è più titolare ed è in scadenza di contratto , il Milan si era già interessato quanto giocava in Francia e questa potrebbe essere la volta buona per portarlo a Milano.