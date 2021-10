Capello critica duramente Donnarumma: le parole

Fabio Capello, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato di Gianluigi Donnarruma e delle sue recenti dichiarazioni riguardo ai tifosi milanisti. L’ex allenatore rossonero, senza troppi giri di parole, ha criticato il comportamento del portiere nei confronti della società che lo ha cresciuto. Le sue parole:

“Spero che sia accontentato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al Psg. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”.