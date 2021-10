Castillejo, si fa avanti una squadra spagnola: la notizia

Sembra già segnato il destino di Samu Castillejo, il quale dovrebbe salutare definitivamente il Milan in questa sessione invernale.

A dire il vero il numero 7 rossonero sarebbe dovuto partire già quest’estate quando si rese protagonista di svariati tira e molla con diverse società che portarono essenzialmente ad un nulla di fatto.

Secondo quanto riportato da AS Castillejo si sarebbe adesso convinto a lasciare Milano, soprattutto per ritrovare minutaggio, convincendosi ad accettare l’offerta del Getafe la quale già in estate aveva trovato un accordo con lo spagnolo.

Ed è proprio in virtù di quest’accordo verbale che il Getafe sembra essere la favorita sulle altre pretendenti spagnole, come la Real Sociedad, il Levante, e l’Elche.