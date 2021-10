Ceccarini: “A gennaio sarà derby di mercato per questo attaccante”

Niccolò Ceccarini attraverso un editoriale per Tuttomercatoweb.com, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, Il gallo è in scadenza di contratto con il Torino nel giugno del 2022 e pare non aver nessuna voglia di proseguire la sua avventura in maglia granata.

Il desiderio dell’attaccante campione d’Europa è quello di trasferirsi al Milan, club di cui è tifoso sin da bambino. I rossoneri, però, vorrebbero acquistare il classe 1993 una volta liberatosi a parametro zero dalla corte di Urbano Cairo.

Anche l’Inter sul gallo

Attenzione, però, all‘Inter: anche i nerazzurri sono interessati a Belotti in quanto dovranno sostituire Alexis Sanchez, il quale non rientra più nei piani del club di Viale Liberazione. Da segnalare anche l’interesse della Fiorentina, società che quasi sicuramente perderà Dusan Vlahovic.