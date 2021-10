Champions League, Ibra o Giroud contro il Porto? Pioli ha scelto: la notizia

Il Milan si avvicina sempre di più a disputare la terza gara della fase a gironi di quest’edizione della Champions League; sul cammino dei rossoneri ci sarà l’ostico Porto di Sérgio Conceição.

I dragoni saranno molto difficili da scardinare difensivamente. Per riuscire nell’intento, Pioli ha bisogno di uno dei due arieti di cui è dotato: Giroud e Ibrahimović; tra i due è in atto un ballottaggio, che pare abbia trovato risoluzione.

Una mano a decifrare le scelte di Pioli ce la dà il titolo in taglio alto del numero odierno di Tuttosport: “Giroud più Ibra di scorta”.

Sarà, dunque, il francese l’alfiere del reparto offensivo del Diavolo: solo panchina per il gigante svedese, ancora non idoneo a giocare dal primo minuto per il tecnico emiliano.