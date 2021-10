Derby di Milano con il tutto esaurito? L’annuncio in diretta

Continua il percorso verso il completo ritorno alla normalità, anche nel mondo del calcio. A partire da oggi infatti entrerà in vigore il decreto per la riapertura degli stadi italiani al 75%. Già dal prossimo turno di campionato, dunque, tutte le squadre potranno contare sulla presenza di un numero ancora maggiore di tifosi.

Per questo motivo, si guarda con fiducia al futuro in attesa di capire quando si potrà tornare finalmente al 100% della capienza anche in Italia. A tal proposito, è intervenuto a Radio Sportiva il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Queste le sue parole:

San Siro – Milan – derby

“100%? Spero possa accadere già il prossimo mese. San Siro esaurito per il derby di Milano del 7 novembre? Credo sia un obiettivo raggiungibile”.

Dichiarazioni che fanno ben sperare tutti i tifosi nerazzurri. Milan-Inter infatti non è una partita come tutte le altre, e un San Siro tutto esaurito per l’occasione, potrebbe regalare quello spettacolo anche sugli spalti che ormai manca davvero da troppo tempo.