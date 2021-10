Donnarumma torna a parlare del Milan: le dichiarazioni

Intervistato nel ritiro della Nazionale, Donnarumma è tornato a trattare del suo momento al PSG e del Milan. Questo un estratto delle sue parole:

SUL PSG E SULLA NAZIONALE: “Non ci sono problemi, mi trovo a Parigi per giocare ed è normale che all’inizio accadano queste cose qui. Sono certo che tutto andrà per il verso giusto, non ci saranno problemi per il mio posto in Nazionale. Io vado sempre avanti per la mia strada”.

SUGLI IPOTETICI FISCHI AL RITORNO A SAN SIRO: “Se ciò accadesse mi dispiacerebbe molto, per il Milan ho sempre dato tutto fino all’ultimo. E’ una gara importante di Nations League e quindi spero che i tifosi possano darci una mano”.

SU MALDINI: “Con Paolo non c’è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera. Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillo, scherzando, e poi non ci sono problemi. Siamo persone adulte”

SUL MILAN: “Sono contento del percorso che sta facendo il Milan, sarò sempre un tifoso del Milan. Sono contento di Pioli, lo sento spesso. Negli ultimi due mesi e mezzo sono migliorato tanto nella consapevolezza, sono diventato più uomo e cresciuto tanto. Ora pensiamo alla semifinale di Nations League, speriamo di portare avanti il percorso nel migliore dei modi”.

SUGLI ALLENAMENTI A PARIGI: “Sono situazioni che ti fanno migliorare tanto, a volte ci sono anche sfide e quello ti fa crescere. Allenarsi con tutti questi campioni ti aiuta a crescere sia a livello umano che calcisticamente. E’ una bella sfida, ma non sono tutti gol – spiega ironicamente-. Sono contento di allenarmi con loro e crescere, di andare avanti in questa mia nuova sfida. Cerco sempre di dare il massimo”.

SUI CORI RAZZISTI VERSO KOULIBALY: “Noi giocatori siamo con lui, siamo contro ogni discriminazione. E’ una vergogna sentire ancora queste cose, siamo con Koulibaly e seguiamo ogni indicazione per combattere il razzismo”.