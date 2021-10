Giroud fuori forma ma la situazione non è preoccupante: il motivo

Olivier Giroud aveva stupito tutti i tifosi rossoneri con le sue prime apparizioni al Milan, che sembravano aver sconfitto l’ormai celebre maledizione del numero 9. Il francese è però apparso ultimamente fuori forma e la situazione ha iniziato a preoccupare i non addetti ai lavori.

La Gazzetta dello Sport spiega però che niente è di più lontano dalla realtà. Giroud ha saltato diversi allenamenti a causa del Covid e questo ha portato a impedirgli di trovare uno stato ottimale nelle sue ultime uscite.

Giroud, Milan, infortunio

Inoltre soffre di un problema relativo alla schiena che incide notevolmente su un giocatore della sua stazza. Il Milan è però già al lavoro per aiutarlo al meglio così da far ritrovare a Pioli un giocatore completo e importante come nelle prime partite.