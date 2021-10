Giroud: “Prima di arrivare al Milan mi volevano altri 3 club. Due erano italiani”

Olivier Giroud si è raccontato al Daily Mail in una lunga intervista dove ha parlato sia del suo presente, il Milan, che del suo passato e delle squadre che lo hanno cercato.

Ecco le sue parole:

SUI CLUB CHE LO HANNO CERCATO – “Beh, c’era stata una possibilità molto piccola. Ho detto a Frank Lampard che ero così determinato a partire e giocare. Gli ho detto che avevo la Lazio, l’Inter e, sì, anche il Tottenham. Ad essere onesti, non sarebbe stata una buona idea per me che sono stato un Gooner (fan dell’Arsenal, ndr) per cinque anni e mezzo andare al Tottenham. Avrei deluso tante persone, ma tutta questa faccenda fa parte di ciò che i calciatori devono affrontare“.

SUL MILAN – “Ho sempre ammirato questo club e questa fantastica maglia, quindi questa potrebbe essere una fantastica conclusione per la mia carriera in Europa. Quando arrivi al Milan senti il ​​peso della storia. Ho incontrato il mio idolo Shevchenko molte volte. Gli ho detto che era il mio eroe. Ha riso, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero felicissimo“.