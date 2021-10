I rossoneri studiano il colpo dal Benfica: i dettagli

Secondo quanto riportato da Record, il neo presidente del Benfica Rui Costa dovrà lavorare per trattenere i propri gioielli. Il Milan, infatti, avrebbe individuato in Yaremchuk il profilo ideale per il proprio attacco.

MILAN SU YAREMCHUK

Il centravanti ucraino piace molto alla dirigenza rossonera, che lo segue da tempo: il Benfica, però, chiede almeno 25mln di euro per lasciarlo partire.

La dirigenza del Milan avrebbe individuato nel 25enne ucraino il profilo giusto per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli, anche a causa dei problemi fisici di Ibrahimovic e Giroud. La trattativa, tuttavia, non è semplice.