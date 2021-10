Ibra, il film sulla sua vita sbarca alla Festa del Cinema: la reazione dell’attaccante

Distribuito da Lucky Red, Universal e 3 Marys, il film dedicato all’attaccante rossonero sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dall’11 novembre.

Questa sera intanto, in occasione della Festa del Cinema di Roma, sarà proiettata la prima mondiale della pellicola, “I’m Zlatan“, realizzata per raccontare la storia della crescita professionale e personale di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Ibrahimovic, Milan, I’m Zlatan

LA REAZIONE DELL’ATTACCANTE

“Non è un film su un giocatore di calcio, ma su un ragazzino che cresce in situazioni difficili” racconta in conferenza stampa il regista Jens Sjogren, che condivide col pubblico anche le prime reazioni del numero 11 rossonero: “Zlatan ha visto il film quando era pronto al 70%. Ero un po’ in ansia, ma lui si è davvero commosso. E’ piaciuto anche ai figli e alla moglie“.