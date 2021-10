Ibrahimovic: decisa la data per il suo rientro in campo

La squadra di Pioli è ridotta alla metà. Sono tanti i giocatori che sono partiti per le Nazionali. Il mister potrà lavorare solo con i pochi rimasti, ma tra questi vi è Ibrahimovic.

Zlatan si avvicina sempre di più al rientro in campo dopo i tanti problemi fisici. Lo svedese vuole tornare in campo il prima possibile, e questo si denota anche dal rifiuto di partire con la sua Svezia.

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

Ibra vuole tornare a giocare, ma soprattutto vuole dare il suo contributo alla squadra. Proprio per questo l’obbiettivo è giocare contro il Verona. Scendere in campo dal primo minuto sarebbe il desidero dello svedese. La gara è prevista per sabato 16 ottobre alle 20:45. Zlatan può essere la carta vincente nella ricerca della settima vittoria.

MILAN, ITALY – SEPTEMBER 12: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan celebrates his goal with his team-mates during the Serie A match between AC Milan and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on September 12, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Zlatan Ibrahimovic – Milan