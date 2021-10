Ibrahimovic fiducioso: “Non voglio scuse, continueremo a lottare”

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine di Porto-Milan, partita terminata con la terza sconfitta (1-0) in altrettante partite in Champions. Le sue parole:

“Dobbiamo continuare nonostante le tre sconfitte. Per tanti di noi questa è la prima volta in Champions League, dobbiamo crescere portando l’esperienza che ci facciamo in Europa anche in campionato. Sono contento di essere tornato ma mi servono più minuti per riprendere il ritmo, ma piano piano arriva. Non voglio scuse, bisogna continuare e fare meglio la prossima partita. Abbiamo solo imparato. Mancano tre partite, l’anno scorso abbiamo lottato per la Champions, e finché c’è la possibilità lotteremo, serve anche per crescere“.