Il Milan defilato nella corsa al bomber che accende Inter-Juventus

Domenica sera andrà in scena un grande big match che vede il Milan spettatore interessato, quell’Inter-Juventus che l’anno scorso era stato decisivo per la rincorsa al campionato dei nerazzurri. I rossoneri possono guadagnare spazio sulle rivali ma intanto la sfida è anche sul mercato.

Lucca, Milan, Juventus, Inter

Secondo Tuttosport infatti sono proprio nerazzurri e bianconeri ad essere in vantaggio nella corsa al bomber del Pisa, Lorenzo Lucca. Pare che le preferenze di quest’ultimo vadano alla Juventus ma la situazione è tutta in divenire ed è proprio il Milan a poter giocare nel ruolo di terzo incomodo, sebbene per ora defilato: il giocatore piace molto e potrebbe avere più minutaggio rispetto alle rivali.

I rossoneri potrebbero sfruttare le indecisioni dei rivali per mettere le mani sul bomber della Serie B e trovare il successore ai sempiterni Giroud e Ibrahimovic (soprattutto quest’ultimo). La sfida è stata appena lanciata e si preannuncia di fuoco.