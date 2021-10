Il punto sul rinnovo di Kessié: la situazione è complessa e in divenire

Franck Kessié aveva promesso di rinnovare a breve mentre era in ritiro alle Olimpiadi ma sono passati diversi mesi e ancora non è giunta la firma sull’estensione contrattuale, che è questione fondamentale a causa della scadenza dell’accordo a giugno 2022.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione. Il Milan è arrivato a 6.5 milioni di euro netti a stagione ma a quel punto il calciatore ha chiesto addirittura 8 milioni di euro. L’ipotesi è che alcuni club stranieri possano offrirgli tale cifra, su tutti il Paris Saint Germain.

Kessié, Milan, rinnovo

Che il centrocampista non sia tranquillo lo si comprende da un inizio di campionato completamente sottotono e ormai non si può escludere più nulla, neanche la cessione a gennaio. Fino ad ora non si è riuscita a trovare la quadra e difficilmente lo si farà in futuro: pare addirittura possibile uno strappo a breve.