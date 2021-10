Il ritorno di Ibra: c’è la data

Negli ultimi 5 mesi Zlatan Ibrahimovic ha giocato appena una ventina di minuti con il Milan dopo l’infurtunio. Era il 12 settembre scorso quando Ibra ha rimesso piede in campo contro la Lazio, segnando il gol del definitivo 2-0. Da allora una lunga attesa per rivedere in campo il fuoriclasse svedese.

Ibrahimovic esulta dopo il gol contro la Lazio

La luce in fondo al tunnel sembra concretizzarsi sempre più. Come riportato da Manuele Baiocchini in diretta su SkySport 24, sembra esserci la possibilità di rivedere Ibra allenarsi con il gruppo già alla ripresa degli allenamenti: “Salvo ulteriori problematiche, dovrebbe tornare ad allenarsi mercoledì, o al più tardi giovedì, con la squadra. Ibrahimovic, quindi, avrebbe due-tre giorni di allenamento con il gruppo per essere poi convocato nel match contro il Verona“.