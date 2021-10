Kessie-Milan: la prima scelta se l’ivoriano andrà via

In base a quanto riporta Tuttosport, il Milan avrebbe trovato l’alternativa numero uno qualora Kessie dovesse dire addio. Si tratta di Boubacar Kamara, mediano che si sta mettendo in mostra nell’Olympique Marsiglia. La dirigenza del Milan ha provato ad acquistarlo già la scorsa estate, ma ma sia l’esigua parte economica sia le insoddisfacenti contropartite – per esempio Castillejo – non hanno portato l’affare a buon fine.

ll contratto del centrocampista scade a giugno e anche per questo motivo il nome di Kamara è da tenere in grande considerazione, magari già per il mercato di gennaio.

Nel frattempo, vanno avanti i contatti con Atangana, agente di Kessie. Maldini e Massara cercano un compromesso tra i 7 milioni più bonus richiesti e l’offerta da 5,5 milioni a salire fino a 6,5 dal terzo anno in avanti. La negoziazione c’è, ma il tempo passa e la situazione è sempre in stallo.