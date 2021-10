Kjaer-Milan: c’è la novità sul rinnovo di contratto

Arrivato al Milan in punta di piedi, Simon Kjaer ha saputo conquistarsi in pochissimo tempo un ruolo da titolare e soprattutto leader, in campo e negli spogliatoi.

Sia da parte della dirigenza che del danese c’è la volontà di proseguire insieme, ma manca ancora l’accordo per il rinnovo contrattuale.

Kjaer verso il rinnovo col Milan: le cifre

Kjaer, Rinnovo, Milan

Presto potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca per il rinnovo di Simon Kjaer con il Milan. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, si parla di un possibile accordo per un’altra stagione.

Dovrebbe essere presente anche l’opzione per l’anno successivo. A livello di cifre, da via Aldo Rossi è pronto un aumento all’ingaggio da 1,2 a 1,5 milioni di euro a stagione.